Lagebesprechung: Situation wird weiter beobachtet

„In der Nacht auf Sonntag sind zusätzliche Niederschläge zu erwarten, was zu Problemen in den verschiedenen Landesteilen führen kann. Die großen Flüsse des Landes werden voraussichtlich die Vorwarnstufe erreichen“, berichtet Schuler.Die Verantwortlichen vom Funktionsbereich Wildbachverbauung aber auch des Straßendienstes des Landes sind weiter in Bereitschaft.Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren haben heute weit mehr als 100 unwetterbedingte Einsätze im ganzen Land abgearbeitet und stehen immer noch im Einsatz.

lpa/fm