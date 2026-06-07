Sofort rückte ein Kommandofahrzeug der Prader Wehr aus, welches nach wenigen Minuten Entwarnung geben konnte: Es handelte sich um ein nicht gemeldetes Lagerfeuer an einem bekannten Grillplatz.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung darum, Lager- oder Grillfeuer vorab bei der örtlichen Feuerwehr zu melden, um Fehlalarme, unnötige Einsätze und Unruhe in der Bevölkerung zu vermeiden. Im Einsatz waren ebenfalls die Feuerwehren Lichtenberg, Stilfs, Schluderns, Glurns und Mals sowie die Forstbehörde, der Rettungsdienst, die Bergrettung Prad und weitere Behörden. <h3>\r\nFehlalarm auch in der Nacht auf Sonntag<\/h3>Darüber hinaus wurde am Sonntag um 2 Uhr eine Feuersichtung zwischen Prad und Lichtenberg bei der Prader Wehr gemeldet. Glücklicherweise konnte auch dieses Mal schnell Entwarnung gegeben werden, da kein Feuer festgestellt wurde.