Lago Maggiore: Seilbahn stürzt ab – mindestens 9 Tote

Zum Unglück kam es gegen 13 Uhr. Eine Kabine der Seilbahn auf der Strecke Stresa-Mottarone stürzte circa 100 Meter vor Ankunft am Berg Mottarone ab. An Bord befanden sich 11 Menschen.9 Menschen starben, 2 Kinder wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Turin gebracht, berichteten italienische Medien.Alle Straßen, die zum Mottarone-Berg auf einer Höhe von circa 1420 Meter führen, wurden geschlossen, um die Bergungsarbeiten zu erleichtern. Zahlreiche Rettungskräfte, unter anderem Feuerwehren, Bergrettung und Hubschrauber standen im Einsatz.Der Absturz der Kabine ist ersten Erhebungen zufolge vermutlich durch einen Kabelriss im obersten Bereich der Strecke verursacht worden. Die Kabine stürzte in einen Wald. Wegen des steilen Geländes gestaltete sich die Bergungsaktion problematisch.Nach dem Lockdown infolge der Pandemie war die Seilbahn erst am 24. April geöffnet worden. Sie verbindet die Seeortschaft Stresa mit dem Mottarone-Berg und fährt im 20-Minuten-Takt.Wegen des schönen Wetters waren unzählige Touristen am Sonntag mit der Seilbahn unterwegs, um von der Spitze des Mottarone-Bergs die Aussicht über den Lago Maggiore zu genießen.Über die Identität der Todesopfer liegen noch keine Informationen vor.

