Laien-Astronauten kehren nach Reise ins Weltall zurück zur Erde

Um 1:06 deutscher Zeit soll eine Kapsel mit den 4 Rückkehrern vor der Küste Floridas im Atlantik aufsetzen, teilte die „Inspiration4“ genannte Mission mit. Nach ihrem Start am Mittwochabend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral kreiste die „Dragon“-Raumkapsel des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Star-Unternehmer Elon Musk in den vergangenen 3 Tagen um die Erde.Sehen Sie hier den Start der 4 Weltraumtouristen vom Weltraumbahnhof Cape Canaceral am Mittwoch:Pro Erdumrundung brauchte das Raumschiff rund 90 Minuten. Mit einer Höhe von 580 Kilometern über der Erde war sie sogar höher als die Internationale Raumstation (ISS).An Bord sind der 38-jährige US-Milliardär Jared Isaacman, der den All-Ausflug gechartert hatte, sowie die 29 Jahre alte Arzthelferin Hayley Arceneaux, die 51 Jahre alte Künstlerin und Professorin Sian Proctor und der 41 Jahre alte Raumfahrtingenieur Chris Sembrosk.

dpa