Lajen: 2 Personen bei Karambolage verletzt

Der starke Schneefall, der am Mittwochvormittag auch in Gröden eintraf, sorgte für Verkehrschaos. So gerieten vor allem Gäste mit ihren Autos auf den teilweise sehr rutschigen Fahrbahnen in Schwierigkeiten. So auch auf dem Teilstück zwischen Pontives und Waidbruck im Gemeindegebiet Lajen, wo es am Vormittag zu einer Karambolage kam, in der insgesamt 8 Autos verwickelt waren. Dabei verletzten sich 2 Personen, davon eine mittelschwer.„Eine Frau und ein Mann waren aus einem der verwickelten Fahrzeuge ausgestiegen und wurden dann von einem anderen Pkw gerammt. Die Frau erlitt dabei einen schweren Bruch an einem Bein und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann verletzte sich nur leicht und konnte vor Ort versorgt werden“, erklärte Sanitäter Hermann Delucca vom Weißen Kreuz Gröden.Der Straßenabschnitt musste für einige Zeit für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr von St. Peter/Lajen, die Carabinieri, das Weiße Kreuz Gröden sowie der Straßendienst.

