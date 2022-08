Lajen: Bienenstand fängt Feuer

Zahlreiche Bienenvölker sind bei dem Brand verendet. - Foto: © FFW Klausen / FFW Lajen

Mehrere Freiwillige Feuerwehren sind am Montagabend gegen 23.40 Uhr zum Brand einer Holzhütte mit Bienenstand in Lajen ausgerückt. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ankamen, stand die Hütte bereits in Vollbrand.Dank des raschen Eingreifens der Wehrleute konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung der Flammen auf den Wald konnte verhindert werden. Allerdings konnten die Bienenstöcke nicht mehr rechtzeitig gerettet werden, was dazu führte, dass zahlreiche Bienenvölker verendet sind.Die Nachlöscharbeiten nahmen noch einige Zeit in Anspruch. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehren von Lajen, Klausen und Albions sowie die Behörden.