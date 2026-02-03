Gegen 11.30 Uhr verlor ein Wagen bei Kilometer 10 aus bisher unbekannter Ursache in dichtem Nebel die Kontrolle und landete auf dem Dach in einem Graben. Die Fahrzeuglenkerin wurde dabei leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Zwei nachfolgende Fahrzeuge kollidierten an derselben Stelle miteinander, blieben jedoch auf der Straße. Sie blieben glücklicherweise unverletzt. Der Verkehr auf der Grödnerstraße wurde an der betreffenden Stelle zeitweise einspurig geregelt, mittlerweile ist die Straße wieder normal befahrbar.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269933_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Lajen übernahm die Aufräumarbeiten, während das Weiße Kreuz die leicht verletzte Frau versorgte und ins örtliche Krankenhaus brachte. Auch Carabinieri und Abschleppdienst waren vor Ort.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269936_image" \/><\/div>