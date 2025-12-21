Ein Pkw einer italienischen Urlauberfamilie fing auf der Grödner Straße bei St. Peter Lajen kurz vor 20.30 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. <BR \/><BR \/>Die Familie konnte das Auto rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252698_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Feuerwehren von St. Peter\/Lajen und Runggaditsch löschten den Brand. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252701_image" \/><\/div>