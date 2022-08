Lampedusa völlig überfüllt – Weitere 87 Migranten warten auf Landegenehmigung

An Bord befanden sich mehrheitlich tunesische Staatsbürger. Im Hotspot der Insel sind derzeit 1089 Personen untergebracht. Dabei gibt es im Flüchtlingslager offiziell lediglich 350 Plätze. Am Montag sollen 120 Menschen mit der Fähre nach Sizilien gebracht werden.Das deutsche Seenotrettungsschiff „Sea-Eye 4“ wartet unterdessen mit 87 Migranten an Bord auf eine Landegenehmigung in Italien. Die Crew hatte tagelang die Behörden auf Malta um eine Landegenehmigung gebeten, weil die Flüchtlinge in der dortigen Such- und Rettungszone gefunden worden waren.Das Schiff befindet sich seit Sonntag vor der Küste Siziliens in der Hoffnung auf die Zuteilung eines Hafens. Die Geretteten sind seit einer Woche an Bord der „Sea-Eye 4“.In diesem Jahr sind mit Stand Freitag bisher fast 42.691 Migranten in Italien angekommen. Im selben Vorjahreszeitraum waren es rund 30.382. Seit April ist die Zahl der Ankommenden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Migration ist im laufenden Wahlkampf in Italien ein großes Thema. Rechte Parteien werfen Seenotrettern etwa vor, mit Schleppern zu kooperieren.