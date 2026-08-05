Der Mann aus Lana befand sich im Rahmen einer alternativen Strafmaßnahme in einer Therapieeinrichtung und sollte dort an einem Wiedereingliederungsprogramm teilnehmen. Laut Angaben der Carabinieri hielt er sich jedoch wiederholt nicht an die vorgegebenen Regeln und Auflagen. Aufgrund der gemeldeten Verstöße entschied die Justizbehörde, die alternative Maßnahme zu widerrufen. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri machten den 25-Jährigen ausfindig und brachten ihn zur Dienststelle in Lana. Nach den notwendigen Formalitäten wurde er festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht. Dort wird er nun seine restliche Haftstrafe verbüßen, die aus einer früheren Verurteilung wegen eines bewaffneten Raubüberfalls stammt.