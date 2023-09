Lana: „3 Mal versucht, Alarmanlage an unserm Haus auszuschalten“

„Ich müsste einen derartigen Vorfall sofort melden“

Die Alarmanlage am Lananer Haus lässt sich mit einem Chip ein- und ausschalten. Gleichzeitig wird der Hausherr über eine Handyapp davon informiert, wer die Alarmanlage aktiviert oder deaktiviert oder aber mit einem fremden Chip versucht, ins Haus zu gelangen. - Foto: © lu

Sie mussten über das Gartentor oder den Zaun steigen

„Vorwarnen und gegenseitig mehr Obacht geben“

Der Mann, der Redaktion bekannt, hat sein Haus mit einer Alarmanlage gesichert, die sich nur mit einem münzgroßen Chip oder mit Eingabe eines Pins – einer Geheimnummer – öffnen lässt.„Gleichzeitig werde ich über eine App informiert, welcher unserer personalisierten Chips zum Ausschalten oder Einschalten der Alarmanlage verwendet wurde“, sagt der Mann. Anfangs sei er von einem Fehler ausgegangen, aber nach dem dritten Mal vor wenigen Tagen habe er dann die Carabinieri kontaktiert. „Diese sagten mir aber, dass ich einen derartigen Vorfall sofort melden müsste“, sagt der Lananer.Um überhaupt die Alarmanlage ausschalten zu können, gilt es zunächst zur Haustür zu gelangen und dafür muss man entweder über das Gartentor oder den Zaun steigen, erklärt der Lananer Hausherr.Er mache diesen Vorfall öffentlich, damit „alle vorgewarnt sind und wir in der Nachbarschaft rund um den Tribusplatz gegenseitig mehr Obacht geben“, sagt der Lananer. Und wenn er in Vergangenheit manchmal die Alarmanlage nicht eingeschaltet hat, so tue er dies jetzt sehr gewissenhaft, sagt der Hausbesitzer.