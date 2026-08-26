Gegen 8.30 Uhr krachte ein 38-Jähriger Einheimischer auf der Ultner Straße oberhalb von Schloss Braunsberg mit seinem Auto gegen die Leitplanke. Informationen zufolge führte ein medizinischer Notfall dazu, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. <BR \/><BR \/>Der Mann zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend ins Meraner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz samt Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr von Lana sowie die Gemeindepolizei.