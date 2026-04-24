Es war gegen Mittag, als Alarm geschlagen wurde: Baukran umgestürzt. <BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305453_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Warum der Kran umgestürzt und in das benachbarte Wohnhaus gekracht ist, ist unklar und ist Gegenstand von Ermittlungen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305456_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz sind die Feuerwehr Lana, das Arbeitsinspektorat sowie die Ortspolizei. Der betroffene Straßenabschnitt wurde komplett gesperrt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1305459_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>