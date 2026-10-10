„Ja, es stehen große Bauvorhaben an, die in den nächsten ein bis zwei Jahren verwirklicht werden“, sagt Gemeindereferent Horst Margesin. Der Bau der Residence „Thuile“ an der Schnatterpeckstraße hat bereits begonnen. Sie wird rund 90 Wohnungen in sieben Gebäuden umfassen.<BR \/><BR \/>Die Residence wird laut der Aimo Lana GmbH 2028 fertiggestellt. Die restlichen etwa 110 Wohnungen sollen an zwei Standorten gebaut werden: an der Meraner Straße in der Nähe des Supermarkts „C&C Amort“ und an der Bozner Straße in der Nachbarschaft des Dienstleistungszentrums „Lana 2000“. Die neue Bauzone an der Schnatterpeckstraße sei aufgrund eines Raumordnungsvertrags zwischen der Gemeinde und der Familie Thuile ausgewiesen worden – als Gegenleistung für die Fläche zur geplanten Erweiterung der Zollschule, erklärt Margesin. <BR \/><BR \/> Die Bauvorhaben an der Meraner Straße und an der Bozner Straße werden in Auffüllzonen verwirklicht. „Diese Zonen wurden 1974 mit dem ersten Bauleitplan ausgewiesen“, erklärt der Raumordnungsreferent. „Die Eigentümer haben uns als Gemeinde wissen lassen, dass sie diese Zonen nun bebauen möchten. Projekte gibt es aber noch keine.“ Eines betont Horst Margesin: „60 Prozent der etwa 200 Wohnungen werden konventioniert und 40 Prozent frei sein.“<BR \/><BR \/>Erwartet Lana aufgrund der etwa 200 Wohnungen einen großen Zuzug? Der Referent schätzt, dass die Zahl der Einwohner um 400 bis 500 Personen steigen könnte. „Erfahrungsgemäß dürften die restlichen Bewohner der künftigen Wohnungen bereits Lananer Bürger sein, die gemeindeintern umziehen. Die Zahl der Haushalte wird aber sicher spürbar zunehmen“, berichtet er. „Der Bau der etwa 200 Wohnungen ist für unsere Gemeinde also auf jeden Fall verträglich. Bevölkerungsmäßig sind wir derzeit eher im Abnehmen begriffen.“<BR \/><BR \/>Der Wohnungsbau spült auch einiges Geld in die Gemeindekassa: Allein für die Residence „Thuile“ kassiert die Verwaltung zwischen 1,2 und 1,3 Millionen Euro aus Baukostenabgabe und Erschließungsbeiträgen.<BR \/><BR \/>Übrigens: „In der Gemeinde Lana gibt es noch mehrere vor Jahrzehnten ausgewiesene Bauzonen, die grüne Wiese sind“, sagt Margesin. „Bei Neuausweisungen werden wir künftig auf die Bremse drücken.“