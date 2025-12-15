Ausgangspunkt war ein Notruf, der einen sichtlich berauschten Mann meldete, der während des Krampusumzugs in Lana wiederholt die anwesenden Besucher gestört haben soll.<BR \/><BR \/>Vor Ort konnten die Carabinieri den Mann ausfindig machen und ihn durchsuchen, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri. Dabei stießen die Beamten auf ein Messer mit einer Gesamtlänge von rund 15 Zentimetern. Der Mann konnte keine Erklärung für das Mitführen des Messers abgeben. Das Messer wurde beschlagnahmt, der Mann angezeigt.<BR \/><BR \/>Aufgrund seines Zustands wurde der Unruhestifter vom Rettungsdienst ins Meraner Krankenhaus gebracht und untersucht. Der Krampusumzug in Lana konnte anschließend ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt werden.