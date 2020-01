Lana: Diebe stehlen sakrale Schätze aus Heilig-Kreuz-Kirche

Dreister geht es wohl nicht mehr: Vermutlich um die Mittagszeit wurde die Heilig-Kreuz-Kirche in Lana am Freitag von Dieben heimgesucht.In der Sakristei ließen die Unbekannten mehrere sakrale Gegenstände mitgehen. Die Pfarrei beklagt einen Schaden von Tausenden Euro. Das berichten die „Dolomiten“ in ihrer Wochenendausgabe.