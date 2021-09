Lana: Erst Hund, dann Frauchen getreten

V. Z. war am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr mit ihren Vierbeinern auf dem Dienstweg der Wildbach- und Lawinenverbauung an der Falschauer in der Nähe des Parkplatzes beim Ex-Reitplatz in Oberlana unterwegs, als ein Hochdeutsch sprechender Mann mit seinem Hund auf sie und ein ihr bekanntes Pärchen mit 3 Hunden zukam. „Sein Hund und mein Miky mögen einander nicht, weil es Rüden sind“, betont die Hundehalterin.„Die Hunde haben sich alle beschnüffelt. Dann hat der Hund des um die 60 Jahre alten Mannes meine Luna bedrängt, was Miky gar nicht gefallen hat. Er ist dazwischengegangen und knurrte, hat ihn aber nicht gebissen.“V. Z. rief Miky zu sich. Der Rüde gehorchte und lief am Unbekannten vorbei. „In diesem Moment hat er Miky einen Tritt verpasst, obwohl er ihn gar nicht bedroht hatte“, blickt die in Lana wohnhafte Frau zurück. „Ich habe mich aufgeregt und den Mann gefragt: Soll ich Sie stoßen? Und in diesem Moment verpasste er auch mir einen heftigen Tritt und traf dabei mein linkes Knie.“ Dann bedrohte er V. Z.: „Ich sage es Ihnen: Wir sehen uns wieder.“Ein junger Mann musste 2-mal dazwischengehen, um die Hundehalterin vor dem aggressiven Unbekannten zu schützen, der dann das Weite suchte. „Ich konnte in der Nacht nicht schlafen“, sagt das Frauchen von Miky. „Ich hatte Knieschmerzen. Und Miky humpelte noch am Freitag.“V. Z. hat bei den Carabinieri Anzeige erstattet. „Ich glaube, dass der Unbekannte in Oberlana wohnt. Ich habe jedenfalls Angst, mit meinen Hunden alleine spazieren zu gehen“, sagt sie. Angeblich soll dieser Mann schon öfters aufgefallen sein.

fm