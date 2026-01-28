Ersten Angaben zufolge war die Frau von der Heilig-Kreuz-Kirche kommend entlang der Erzherzog-Eugen-Straße unterwegs und dann in den Steig eingebogen, als sie von einem jungen, maskierten Mann von hinten angegriffen worden sein soll. Der Täter soll die Frau in einen Würgegriff genommen, zu Boden gestoßen und versucht haben, ihr ihren Rucksack (oder ihre Tasche) zu entreißen. <BR \/><BR \/>Weil sie dem Täter zunächst Widerstand leistete und ihm ihr Eigentum nicht überlassen wollte, soll er der am Boden liegenden Frau gegen den Kopf getreten haben. Daraufhin gab die Frau den Rucksack\/die Tasche frei. Und anschließend suchte der Unbekannte in Richtung Knabenschule das Weite. <BR \/><BR \/>Die unter Schock stehende Frau hat leichte Verletzungen erlitten – angeblich Schürfwunden im Gesicht sowie eine Prellung am Kopf. Es könnte sein, dass ihr der Täter bereits ab der Peter-Paul-Rigler-Gasse gefolgt war und sie dann angriff, als er den Eindruck hatte, unbeobachtet zu sein. Die Verletzte hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Carabinieri ermitteln auf Hochtouren.