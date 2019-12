Lana: Getötetes Baby zu Grabe getragen

Für große Bestürzung sorgte Mitte September der Fund einer Babyleiche in einem Gebüsch in Lana. Wie berichtet, wird der Rumänin H. S. M. (25) zur Last gelegt, ihren Buben getötet zu haben. Am Montagnachmittag wurde das Kind in Niederlana zu Grabe getragen.