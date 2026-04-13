Frank wirkte fast 60 Jahre in Lana. 1949 begann sein Noviziat bei den Kapuzinern, das vier Jahre später in die ewige Profess mündete. Seine Priesterweihe empfing er 1957. Der Ordensmann, der oft mit seiner Vespa unterwegs war, galt als beliebter Seelsorger – und auch als Lehrer ist er vielen Menschen in Erinnerung geblieben. <BR \/><BR \/>P. Bruno war für viele ein stiller Helfer und Tröster, immer mit einem guten Wort und bereit, dort zu helfen, wo er konnte. Wann der Ehrenbürger zu Grabe getragen wird, steht noch nicht fest. <BR \/><BR \/>Anfang 2025 wurde dem Verstorbenen die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Lana verliehen. „Ich habe gestaunt, wie viel Gutes über mich gesagt wurde“, sagte P. Bruno Frank über die Laudatio. „Alle haben mich gelobt. Es ist sogar ganz oben in der Gemeinde angekommen, was ich getan habe. Das freut mich sehr, obwohl auch etwas übertrieben wurde.“ <BR \/><BR \/>Übrigens: Es bedurfte gar einiger Überzeugungsarbeit und Diplomatie seitens des Ex-Bürgermeisters Harald Stauder und des heutigen Ersten Bürgers Helmut Taber, um den Kapuziner davon zu überzeugen, dass er sich die Ehrenbürgerschaft mehr als nur verdient hat.