Lana: Jugendliche pinkeln gegen Garage und attackieren dann 2 Erwachsene

Wie die Carabinieri berichten, hat sich der Vorfall bereits am Samstag, 25. September nahe einer bekannten Diskothek in Lana zugetragen.2 Bekannte sowie die Frau einer der beiden hatten nach einem gemeinsamen Abendessen gegen 23 Uhr die Wohnung in der Meraner Straße in Lana verlassen, als sie 2 Jugendliche dabei erwischten, wie sie sich in der Öffentlichkeit erleichtern wollten: Einer pinkelte in den Rasen des Mehrfamilienhauses, der andere gegen das Garagentor.Bei der Aufforderung, dies zu unterlassen, reagierten die beiden Jugendlichen laut Erhebungen der Carabinieri sehr gelassen und sollen die Erwachsenen einfach ignoriert haben.Nachdem einer der beiden Erwachsenen die Jugendlichen anschließend mit erhobener Stimme aufforderte, zu verschwinden, taten sie das auch – und kehrten nach nur kurzer Zeit mit mehreren Freunden zurück.Die Gruppe Jugendlicher fing an, die beiden Männer verbal und auch körperlich anzugreifen, auch der Satz: „Du kannst uns nichts sagen, wir sind minderjährig“ soll gefallen sein.Im Handgemenge wurde einer der beiden Erwachsenen gegen das Auto des Freundes gestoßen, dabei zog er sich Verletzungen zu, auch das Auto wurde beschädigt.Die Frau rief indes die Notrufnummer, doch beim Eintreffen der Carabinieri waren die einheimischen Jugendlichen bereits verschwunden.Der Mann musste sich im Krankenhaus von Meran verarzten lassen.Wie Anrainer erzählen, kommt es mittlerweile fast jedes Wochenende zu derartigen Vorfällen in der Wohnzone rund um die Diskothek: Jugendliche aus ganz Südtirol kommen nach Lana, bringen sie selbst alkoholische Getränke mit, die sie auf der Straße oder auf dem Parkplatz konsumieren und die Flaschen dort liegen lassen. Regelmäßig komme es vor, dass sie in der Öffentlichkeit urinieren und sich übergeben.

liz