Der Vorfall ereignete sich Anfang Juni in einem Geschäft in Lana. Den Ermittlern zufolge war der 31-Jährige mit entblößten Genitalien zwischen den Regalen umherspaziert und hatte dadurch für große Bestürzung unter den übrigen Kunden – darunter auch Minderjährige – gesorgt. <BR \/><BR \/>Der Vorfall wurde den Carabinieri gemeldet, welche umgehend die Ermittlungen einleiteten. Unter anderem wurden dabei die Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet und mit Zeugenaussagen und weiteren Hinweisen abgeglichen. <BR \/><BR \/>Schlussendlich konnten die mutmaßlichen Handlungen des Mannes dokumentiert und seine Identität bestätigt werden. Gegen den 31-Jährigen wurde daraufhin Anzeige erstattet.