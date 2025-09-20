<BR \/><BR \/>Gegen 20.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lana alarmiert: Ein Motorrad mit zwei Personen an Bord war ersten Informationen zufolge mit einem Lkw zusammengeprallt. <BR \/><BR \/>Wie es zum Verkehrsunfall kam, ist noch unklar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lagen die beiden Personen, ein Mann und eine Frau die mit dem Motorrad unterwegs gewesen waren, am Boden. <BR \/><h3>\r\nKnochenbrüche erlitten <\/h3>\r\nSie wurden von Sanitäter des Weißen Kreuzes und vom ebenfalls angerückten Notarzt vor Ort erstversorgt und anschließend mit teils schweren Verletzungen – die Rede war von Knochenfrakturen – ins Krankenhaus eingeliefert. <BR \/><BR \/>Der Lkw-Fahrer blieb hingegen unverletzt. Vor Ort waren auch die Carabinieri, die sofort die Erhebungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen haben.