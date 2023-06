Lana: Neu gestaltete Gedenkstätte des „Engels von Tirol“ gesegnet

Ein Gruppenfoto nach den Feierlichkeiten am Freitag in Niederlana durfte nicht fehlen. - Foto: © fm

Nach Vorträgen im Raiffeisenhaus in Mitterlana stand Hochmeister P. Frank Bayard OT am Freitagnachmittag einem Pontifikalamt in der Niederlananer Pfarrkirche vor. Dabei erinnerte der Generalabt daran, dass Rigler, der 1796 in Sarnthein geboren wurde, wenige Wochen nach dem Gelöbnis der Tiroler Landstände an das Hl. Herz Jesu, ein großer Herz-Jesu-Verehrer gewesen sei.Nach dem Gottesdienst wurde in der St.-Michaels-Kapelle am Friedhof in Niederlana die neu gestaltete Gedenkstätte Riglers vom Hochmeister gesegnet. In der darunterliegenden Gruft liegen die sterblichen Überreste des Ordensvaters bestattet.Am Samstag gehen die Ordenstage in Trient weiter, am Sonntag werden sie mit einem Pontifikalamt mit Diözesanbischof Ivo Muser beendet. Beginn ist um 10 Uhr im Bozner Dom.Übrigens: Gebetserhörungen an P. Peter Paul Rigler OT können/sollen dem Postulator gemeldet werden – unter zwar über die E-Mail