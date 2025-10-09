<BR \/>Bei Kontrollen in Lana wurden die Beamten vor wenigen Tagen auf einen Pkw-Lenker aufmerksam. Dieser soll sich beim Anblick der Carabinieri nervös verhalten haben, schreiben die Ordnungshüter in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>Die Beamten beschlossen, Pkw und Lenker genauer unter die Lupe zu nehmen. Der soll versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen, doch die Ordnungskräfte konnten ihn davon abhalten. In seiner Jackentasche fanden die Ermittler insgesamt 200 Gramm Haschisch. <BR \/><BR \/>Die Beamten identifizierten den Lenker als 25-jährigen Italiener ohne festen Wohnsitz und nahmen ihn wegen des Verdachts auf Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht fest. <BR \/><BR \/>Anschließend wurde er – obwohl er keinen festen Wohnsitz hat – laut der Aussendung der Carabinieri in den Hausarrest überstellt.