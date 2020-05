Lana: Pkw gegen Mauer

Angaben der Einsatzkräfte zufolge soll ein junger Völlaner mit seinem schwarzen Seat auf der Meraner Straße in Richtung Ultner Kreuzung unterwegs gewesen sein, als er auf die Gegenfahrbahn und dann über die Straße hinaus geriet und gegen eine Mauer prallte.Ein medizinischer Notfall soll die Ursache für den Unfall gewesen sein. Der Mann wurde zum Glück nicht in dem Pkw eingeklemmt.Das Weiße Kreuz Lana und Meran samt Notarzt des Sanitätsbetriebs sowie die Freiwillige Feuerwehr Lana kamen dem Mann zu Hilfe.Der leicht bis mittelschwer verletze Völlaner wurde in das Meraner Krankenhaus eingeliefert.Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Lananer Ortspolizei aufgenommen.Südtirol Online war mit einem Kameramann vor Ort; ein Video folgt in Kürze.

fm