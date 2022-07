Lana: Traktor umgekippt, Fahrer leicht verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Lana räumte die Unfallstelle. - Foto: © FFW Lana

Die Freiwillige Feuerwehr Lana wurde am Sonntag um kurz nach 20 Uhr zu einem Unfall gerufen: Auf der Landstraße in den Niederlananer Auen war ein Traktor umgekippt.Der Fahrer des Traktors wurde glücklicherweise nur leicht Verletzt und konnte sich selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien. Er wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuzes erstversorgt.Die Wehrleute aus Lana kümmerten sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle und bargen den umgekippten Traktor. Im Einsatz standen außerdem die Behörden.