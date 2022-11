Lana will SASA-Schalter zurück

„Wir als Gemeindeverwaltung wurden in diese Entscheidung leider nicht eingebunden“, erinnert der Lananer Bürgermeister Harald Stauder. „Die Schließung wurde uns angekündigt. Wir haben uns natürlich sofort dagegen ausgesprochen, was aber nichts gebracht hat, weil der Schalter trotzdem geschlossen wurde.“Und Stauder ergänzt: „Jetzt merken wir immer mehr, dass großer Bedarf besteht. Vor allem ältere Menschen haben große Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Deshalb sollte in Lana unbedingt wieder ein solcher Schalter eingerichtet werden.“ Wer heute an einem SASA-Schalter etwas erledigen müsse, sei gezwungen, nach Meran zu fahren, obwohl Lana ein wichtiges Zentrum in der öffentlichen Mobilität sei.„Es vergeht kaum eine Woche, in der ich es nicht mit Leuten zu tun habe, die darüber klagen, dass es in Lana keinen Fahrkarten- und Infoschalter mehr gibt“, betont Stauder. „Sie wünschen sich diesen SASA-Schalter zurück.“ Die Gemeindeverwaltung sei auch bereit, den Schalter wieder im Rathaus zu beherbergen.„Es wäre allerdings viel idealer, den Fahrkarten- und Infoschalter direkt am Busbahnhof in Oberlana unterzubringen, weil beim Mobilitätszentrum die Busse aus den verschiedenen Richtungen zusammenkommen“, fasst Stauder zusammen.