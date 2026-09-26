Albert Innerhofer, seines Zeichens Initiator und Veranstalter des Sammlertreffens, berichtet über das Faszinosum und seine eigenen Schätze, nämlich alte Ansichtskarten. <BR \/><BR \/>Über 25 Jahre sind seit der ersten Ausgabe der Lanaphil im Oktober 2000 ins Land gezogen, Albert Innerhofer kann sich noch gut daran erinnern. „Wir hatten 21 Aussteller, das Echo in den Fachzeitschriften war gut, Sammler von überall her wurden auf diese Börse aufmerksam und so hat sich im Laufe der Zeit alles weiterentwickelt“, blickt er zurück.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364643_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> Seine vielen Kontakte und Freundschaften in der Szene machten sich bezahlt, ebenso bewährte sich sein Konzept von einer Sammlerbörse für unterschiedlichste Interessen: So reicht das Spektrum von Münzen, Briefmarken und alten Ansichtskarten über Tirolensien und Telefonwertkarten bis hin zu Militaria und historischen Aktien. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Briefmarken, Militaria und Heiligenbildchen<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Gibt Albert Innerhofer darüber Auskunft, wird man unweigerlich in den Bann der Sammelleidenschaft hineingezogen. „Heiligenbildchen werden wieder sehr stark gesucht, ebenso Militaria, aber auch die Nachfrage nach historischen Aktien und Wertpapieren – etwa von Elektrizitätswerken oder einstigen Schifffahrtsunternehmen – zieht an“, zeigt er auf. Durch das Sammeln eröffne sich den Menschen vielfach eine Parallelwelt, die Geschichte des Landes und der Heimat werde lebendig, zugleich erhalte man faszinierende Einblicke in den Alltag längst verblichener Zeiten. „Man bleibt immerzu neugierig und ist bestrebt, immer neues Material zu finden“, begründet Albert Innerhofer seine Passion. <BR \/><BR \/><b>Spezialgebiet Ansichtskarten<\/b><BR \/><BR \/>Sein Spezialgebiet sind alte Ansichtskarten. Genauer: Ansichtskarten aus Südtirol von den Anfängen bis zu den 1920er-Jahren, als Südtirol schließlich Italien zugeschlagen wurde. Die Motive auf den Ansichtskarten sind jeweils ein Spiegelbild der Zeit und der damaligen Gepflogenheiten: Krampus- und Nikolauskarten finden sich in seiner Sammlung genauso wie Karten über einstige Seilbahnen, Straßenbahnen und Standseilbahnen oder Grand Hotels und Berghütten sowie über technische Kulturgüter. „Viele meiner Karten zeigen auch historische Bäder, die meisten davon existieren heute gar nicht mehr“, erklärt der pensionierte Lehrer von Lana weiter. <BR \/><BR \/><b>Seit 50 Jahren leidenschaftlicher Sammler<\/b><BR \/><BR \/>Entfacht wurde seine Sammelleidenschaft vor rund 50 Jahren, als er beim Stöbern am elterlichen Bauernhof in Mitterlana verstaubte Ansichtskarten seines Großonkels entdeckte. Und so haben sich im Laufe der Jahrzehnte Tausende von Karten angesammelt, die er auf Flohmärkten, Börsen, Online-Plattformen und bei Auktionen erworben hat. <BR \/><BR \/>Sein größter Coup? „Einige Male war ich auf der größten britischen Messe in der Royal Albert Hall in London. Dort wurden die schönsten und günstigsten Ansichtskarten aus Südtirol auf Ständen von Australiern, Neuseeländern und Kanadiern feilgeboten, für mich ein echter Glücksmoment“, sagt er.<BR \/><BR \/><b>Austausch und Beratung für alle Interessierten<\/b><BR \/><BR \/>Und so verhält es sich eben auch mit der Lanaphil, die sich im Laufe der Jahre zu einem überaus beliebten Sammlertreff gemausert hat. „Nicht nur Sammler dürfen sich angesprochen fühlen, sondern auch Heimatkundler, Chronisten, Museumskuratoren, Lokalhistoriker, Archivare können hier etwas für ihre Ortschroniken, Ausstellungen oder Buchprojekte entdecken“, lässt Albert wissen. „Manche stöbern in einer Kiste auf dem Dachboden alte Dokumente auf, andere hingegen erben eine Münz- oder Briefmarkensammlung – sie alle benötigen fachliche Einschätzung und Beratung“, weiß er aus Erfahrung. Gerade bei der Jubiläumsausgabe dürften wohl alle Interessierten auf ihre Kosten kommen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Info:<\/b><BR \/>Die 50. Ausgabe der internationalen Sammlerbörse Lanaphil findet am Sonntag, 27. September, von 9 bis 13 Uhr im Raiffeisenhaus Lana statt.