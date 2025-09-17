<BR \/>Der Vorfall soll sich am Bahnhof von Lana\/Burgstall ereignet haben. Zwei Fahrgäste, die dort ausgestiegen waren, sollen plötzlich laut Carabinieri-Aussendung angefangen haben, miteinander zu diskutieren.<BR \/><BR \/>Einer der beiden soll seinen Bruder um Unterstützung gebeten haben. Dieser sei daraufhin, mit einem Messer und einem Teleskopschlagstock bewaffnet, dazugekommen.<BR \/><BR \/>Der andere Beteiligte alarmierte deshalb die Ordnungskräfte. Die Carabinieri stoppten die beiden Angreifer sofort. Bei ihnen handelt es sich um zwei albanische Staatsbürger (30 und 37 Jahre alt).<BR \/><BR \/>Sie wurden wegen Bedrohung und unerlaubtem Waffenbesitz angezeigt. Das Messer und der Schlagstock wurden beschlagnahmt.