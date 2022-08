Lana: Zusammenprall zwischen 2 Pkw – 4 Personen verletzt

Es war 11.35 Uhr, als es zu dem Unglück auf der Gampenpassstraße bei Lana – kurz nach der Brandis-Brücke – gekommen ist: 2 Pkw prallten zusammen – 4 Personen wurden verletzt. Glücklicherweise haben die in den Unfall involvierten Personen allesamt nur leichte Verletzungen davongetragen.Bei den Verletzten handelt es sich um eine Ungarin (Jahrgang 1972), 2 Mädchen aus Ungarn (Jahrgang 2009 und 2012) und eine Meranerin (Jahrgang 1960).Die verletzten Insassen wurden in das Meraner Krankenhaus gebracht: 2 anderen Personen – die zwar in den Unfall involviert waren, sich aber nicht verletzten – verweigerten den Transport ins Krankenhaus.Die Straße blieb während des Einsatzes gesperrt.Im Einsatz standen die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes der Sektion Lana mit einem Rettungs- und Krankenwagen, die Freiwillige Feuerwehr von Lana und die Carabinieri.