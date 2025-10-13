<BR \/>Am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr hat sich in der Industriezone von Lana ein Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen prallten ein Motorrad und ein Auto zusammen.<BR \/><BR \/>Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt: Ein 19-jähriger Südtiroler zog sich ein Knöcheltrauma zu, eine 51-jährige Frau aus Südtirol wurde ebenfalls leicht verletzt. Beide wurden vom Weißen Kreuz Lana ins Krankenhaus Meran gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen neben dem Weißen Kreuz auch die Freiwillige Feuerwehr von Lana sowie die Gemeindepolizei.