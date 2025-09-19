<BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Burgstall wurden bei einem nächtlichen Streifendienst kürzlich auf einen jungen Mann aufmerksam: Bei ihrem Anblick soll sich der Verdächtige gebückt und versucht haben, sich zwischen geparkten Fahrzeugen zu verstecken. <h3>\r\nAn Flucht gehindert <\/h3>\r\nAls er bemerkte, dass sich die Carabinieri näherten, soll er einen schüchternen Fluchtversuch unternommen haben, heißt es in einer Aussendung. Die Beamten konnten ihn daran hindern und unterzogen ihn einer Kontrolle. <BR \/><BR \/>Laut Carabinieri trug der junge Mann – es handelt sich um einen in Lana wohnhaften 21-Jährigen – zwei Gramm Haschisch sowie ein Messer bei sich. Er wurde wegen Drogenbesitz und illegale Mitführen einer Waffe bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Rauschgift und Messer wurden beschlagnahmt.