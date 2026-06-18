Laut Raumordnungsreferent Horst Margesin ist Lana die erste Gemeinde im Land, die diese Pläne in dieser Form veröffentlicht hat. „Wenn jemand beispielsweise an einem Bauobjekt interessiert ist, kann er sich nun online über alle Bestimmungen informieren – unter anderem zu Bauhöhe, Grenzabständen und verbauter Kubatur“, sagt er. Diese Neuerung, die Dank des Gemeindebauamtes zustande gekommen ist, begrüßt auch Bürgermeister Helmut Taber. <BR \/><BR \/>Das neue Angebot ist auch eine Erleichterung für Techniker, die nun ort- und zeitunabhängig sämtliche Durchführungs- und Wiedergewinnungspläne online abrufen können. Die Pläne können auch ausgedruckt werden.<BR \/><BR \/> Lanas Gemeindetechniker Egon Pöhl hält die Pläne stets aktuell – in seinem Amt wurden sie digitalisiert – zuletzt von Praktikantin Chiara Winkler. Pöhl betont auch, dass es sinnvoll wäre, „wenn alle Gemeinden nachziehen würden“. <a href="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=focBoyTz3A0" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=focBoyTz3A0">Pöhl hat auch ein Video erstellt, um Schritt für Schritt zu erklären, wie die Pläne abgerufen werden können. <\/a>