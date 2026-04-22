Frank wirkte fast 60 Jahre in Lana. Sein Weg begann 1949 mit dem Noviziat bei den Kapuzinern, das vier Jahre später in die ewige Profess mündete. 1957 empfing er die Priesterweihe. Der Ordensmann, der oft mit seiner Vespa im Ort unterwegs war, galt als beliebter Seelsorger und ist vielen auch als Lehrer in Erinnerung geblieben. P. Bruno war für viele ein stiller Helfer und Tröster – immer mit einem guten Wort, bereit zu helfen, wo er konnte. Anfang 2025 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Lana verliehen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304682_image" \/><\/div>\r\nDem Pontifikalrequiem in der Kapuzinerkirche stand Bischof Ivo Muser vor; P. Daniel Maas OFMCap hielt die Predigt und erinnerte an das segensreiche Wirken des Verstorbenen. Mit am Altar stand auch P. Maximilian Frank OFMCap, der Bruder des 95-Jährigen. Nach dem Trauergottesdienst zog der Kondukt bis zum Kapuzinerfriedhof, wo P. Bruno von dieser Welt verabschiedet wurde. <BR \/><BR \/>Offiziell verbrachte Frank seinen Lebensabend im Seniorenwohnheim Lorenzerhof in Lana – seit der Klosteraufhebung vor über zehn Jahren. Das Kloster blieb aber seine Heimat. Der gebürtige Obervinschger habe dort jedoch keine Nacht verbracht, erinnerte Ex-Bürgermeister und Heimpräsident Christoph Gufler beim Begräbnis. Er dankte Frank für seinen jahrzehntelangen Einsatz im Lorenzerhof – besonders in schweren Stunden sei er stets da gewesen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304685_image" \/><\/div>\r\n<b>Würdigende Worte<\/b><BR \/><BR \/>Bürgermeister Helmut Taber dankte Pater Bruno für die vielen Gespräche, die tröstenden Worte, die menschliche Nähe und für den unermüdlichen Beistand. Nicht nur der Altar sei sein Ort gewesen, sondern überall dort, wo er gebraucht wurde – bei den Menschen. Still und entschlossen sei er in Lana geblieben, auch als er das Kloster eigentlich hätte verlassen müssen – die Liebe zu den Menschen habe ihn gehalten.<BR \/><BR \/>Ex-Bürgermeister Harald Stauder bezeichnete P. Bruno als „außerordentlichen Menschen“. Der Landtagsabgeordnete war einer jener, die den Ordensmann in seinen letzten Stunden auf Erden begleitet haben – auch auf Wunsch Franks.