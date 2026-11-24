„Damit schaffen wir attraktive Ausbildungsmöglichkeiten für junge Ärztinnen und Ärzte und investieren gleichzeitig in die medizinische Versorgung von morgen. Das Wissen und die Erfahrung, die sie an diesen Kliniken sammeln, kommen später den Patientinnen und Patienten in Südtirol zugute“, sagt Gesundheitslandesrat Hubert Messner.<BR \/><BR \/>Acht Ausbildungsstellen gibt es an den Tirol Kliniken in Innsbruck, und zwar in Anästhesie und Wiederbelebung, Allgemeiner Chirurgie, Innerer Medizin, Innerer Medizin mit Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie, medizinischer und chemischer Labordiagnostik, Kinder- und Jugendheilkunde, Psychiatrie und Radiologie. Fünf weitere Stellen bietet die Charité Universitätsmedizin Berlin in Anästhesie und Wiederbelebung, Allgemeiner Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendheilkunde sowie Urologie.<BR \/><BR \/>Voraussetzung für die Teilnahme sind ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin und die Befähigung zur Ausübung des Arztberufs. Der Zweisprachigkeitsnachweis B2 muss spätestens bis 31. Dezember 2026 vorliegen.<BR \/><BR \/>Eine Bewertungskommission prüft die eingereichten Unterlagen und erstellt für jedes Fachgebiet eine vorläufige Rangordnung. Die drei Erstgereihten werden zu einem Gespräch an die jeweilige Klinik eingeladen. Diese wählt anschließend die geeignete Ärztin oder den geeigneten Arzt aus.<BR \/><BR \/>Wer einen Ausbildungsplatz erhält, verpflichtet sich, nach Abschluss der Facharztausbildung vier Jahre im öffentlichen Gesundheitsdienst zu arbeiten.