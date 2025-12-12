<BR \/>„Wir wollen allen Südtirolerinnen und Südtirolern eine konkrete Alternative zum Auto ermöglichen“, erklärt Landesrat Alfreider die Zielsetzung des Programms. „Investitionen in die Bahn sind Investitionen in eine moderne, zuverlässige und für alle zugängliche Mobilität. Damit soll das tägliche Unterwegssein für Pendlerinnen und Pendler komfortabler, zuverlässiger und attraktiver werden.“<BR \/><BR \/>Ein wesentlicher Teil der Mittel fließt in die Stärkung der Bahnlinie Meran–Mals, einschließlich Verbesserungen an der Infrastruktur und außerordentliche Wartungsarbeiten. Die Fertigstellung der Zugremise in Mals wird vorangetrieben, um die Qualität des Bahnverkehrs langfristig zu sichern. Auch für die Rittner Bahn und die Rittner Seilbahn sind weitere Investitionen vorgesehen, die die bestehende Infrastruktur verbessern sollen.<h3>\r\nWartung der FLIRT-Züge<\/h3>Zudem wird die Wartung der FLIRT-Züge finanziert, die im Besitz der STA sind und einen zentralen Bestandteil des lokalen Nahverkehrs darstellen. Gleichzeitig sieht das Programm die Finanzierung des 16. FLIRT-Zuges vor, der künftig für zusätzliche Kapazitäten und ein engmaschigeres Angebot sorgen soll.<BR \/><BR \/>Auch im Bereich der Intermodalität setzt das STA-Investitionsprogramm Akzente: Die Bushaltestelle beim Bahnhof Untermais wird erneuert, um den Umstieg zwischen Bus und Bahn zu erleichtern. Weitere Knotenpunkte im Land werden technisch aufgerüstet, damit sie auch bei erhöhtem Fahrgastaufkommen funktionieren und noch einfacher zugänglich sind.<BR \/><BR \/>Das Investitionsprogramm wurde in enger Zusammenarbeit zwischen der STA und der Landesabteilung Mobilität ausgearbeitet und folgt der langfristigen Strategie des Landes, den öffentlichen Verkehr zu stärken und die Mobilität in Südtirol nachhaltig zu gestalten.