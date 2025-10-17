<BR \/>„Auch Fahrzeuge, Kühlschränke, Möbel oder Hilfsmittel für manuelle Patientenbewegung sind für den täglichen Betrieb in den Krankenhäusern, Sprengeln und wohnortnahen Diensten wichtig“, sagt der Gesundheitslandesrat. Mit den Ankäufen würde das Gesundheitswesen im ganzen Land, von den Krankenhäusern bis zu den kleineren Diensten vor Ort gestärkt. „Davon profitieren die Patientinnen und Patienten ebenso wie das Personal“, erklärt Messner.<BR \/><BR \/>Finanziert wird der Ankauf mit 6 Millionen Euro aus den Gewinnrücklagen des Sanitätsbetriebes aus dem Jahr 2024. Für den Gesundheitsbezirk Bozen werden für eine bessere Ausstattung unter anderem neun neue Dienstfahrzeuge sowie 76 Betten und Säuglingsbetten angeschafft. Der Gesundheitsbezirk Meran erhält unter anderem fünf Thermodesinfektoren sowie neun Medikamentenkühlschränke und Gefriertruhen, die für mehr Sicherheit und Hygiene sorgen.<h3>\r\nKleine Einrichtungen kommen nicht zu kurz<\/h3> Im Gesundheitsbezirk Brixen wird unter anderem eine Wasch- und Desinfektionskabine installiert und 70 Rollstühle werden angekauft. Der Gesundheitsbezirk Bruneck wird mit einem Plasmasterilisationsgerät und vier neuen Reinigungsmaschinen ausgestattet. <BR \/><BR \/>Jeder Gesundheitsbezirk muss mindestens 15 Prozent der zugewiesenen Gelder für die Ausstattung der Sprengel und wohnortnahen Dienste verwenden. So sollen auch kleinere Einrichtungen von der Investition profitieren.