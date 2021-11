Land plant an strengere Corona-Regeln: Wen trifft es?

Wo setzt die Landesregierung an, um zu verhindern, dass Südtirol in die gelbe oder sogar orange Zone rutscht, was auch die Sperre von Gastronomie und Aufstiegsanlagen bedeutet? Bereits ab kommenden Montag sollen verschärfte Regeln gelten. Im Visier stehen dabei Gemeinden mit niedriger Impfrate und hohen Ansteckungszahlen. + Von Barbara Varesco