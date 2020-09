Land Tirol startet Aufruf nach Lokal- und Casinobesuch wegen Coronavirus

Das Land Tirol hat am Dienstag nach 2 positiven Testergebnissen in Innsbruck und Umgebung vorsorglich einen öffentlichen Aufruf gestartet. Personen, die am 24. September ein Casino in Innsbruck sowie ein Lokal in Telfs besuchten, sollten auf ihren Gesundheitszustand achten, hieß es in einer Aussendung.