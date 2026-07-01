„Damit fällt die älteste in ihrem Urzustand erhaltene Bahnremise der gesamten Europaregion Tirol – ein technisches Kulturdenkmal, dessen Schutzwürdigkeit die Landesdenkmalpflege selbst festgestellt hatte“, heißt es in einer Presseaussendung des Heimatpflegeverbands Südtirol.<BR \/><BR \/>„Gemeinde und Land haben den gesetzlichen Auftrag, das kulturelle Erbe des Landes zu bewahren. In Kaltern geschieht das Gegenteil: Das Erbe wird mit Wissen und Zutun der öffentlichen Hand vernichtet – endgültig und für immer. Die Landeskonservatorin hatte das kulturelle Interesse an der Remise festgestellt und das Unterschutzstellungsverfahren eröffnet. In ihrer Begründung würdigt sie das Gebäude als „Industriedenkmal des Eisenbahnwesens von besonderer geschichtlicher, architektonischer und technikhistorischer Bedeutung“, heißt es vom Heimatpflegeverband Südtirol.<BR \/><BR \/>Verhindert wurde der Schutz dennoch – am Ende durch eine Abwägung, in der Gemeinde und Land den Mobilitäts- und Entwicklungsinteressen den Vorrang gaben. Dabei sei laut Heimatpflegeverband Südtirol das Land zugleich Eigentümerin der Remise und damit nicht unbeteiligte Dritte, sondern selbst Nutznießerin des Abrisses: „Das Land ist Eigentümerin, Schutzbehörde und Nutznießerin in einer Person. Wenn dieselbe Hand, die schützen soll, am Ende den Abriss ermöglicht, dann entzieht sich die öffentliche Hand ihrer Verantwortung“, sagt Claudia Plaikner, Obfrau des Heimatpflegeverbandes Südtirol: „Hier wird ein Stück Südtiroler Geschichte ausgelöscht, das sich nie wieder zurückholen lässt. Eine 3D-Aufnahme als ,Ausgleich' erhält kein Denkmal – sie dokumentiert nur sein Verschwinden.“<BR \/><BR \/>Auf dem Areal werden insgesamt rund 57.000 Kubikmeter Baukubatur abgerissen. „In einer Zeit, in der der Erhalt grauer Energie zu den zentralen Geboten des Klimaschutzes gehört, ist das ein fatales Signal. Der nachhaltigste Bau ist der, der bereits steht“, betont Plaikner. „Wer im Namen ,klimafreundlicher Mobilität‘ funktionierende historische Substanz dem Erdboden gleichmacht, betreibt das Gegenteil von Klimaschutz.“