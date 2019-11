Land unter in der Obstwiese

Beim Verband der Obstgenossenschaften VOG rechnet man bereits mit Einbußen. „Vor allem bei der Qualität“, so Obmann Georg Kössler.





Mit einer Ernte von rund 49.000 Tonnen der Sorte Pink Lady rechnet man bei der VOG in diesem Jahr. Bis zu über 12.000 Tonnen davon dürften derzeit in Südtirols Apfelanlagen noch an den Bäumen hängen.„Je nach Lage sind 20 bis 25 Prozent der Ernte noch nicht eingefahren“, sagt VOG-Obmann Georg Kössler. Die seit vergangenem Mittwoch anhaltenden Niederschläge haben eine Ernte teilweise unmöglich gemacht.

