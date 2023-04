Landesamt für Bibliotheken und Lesen erneut qualitätsgeprüft

„Eigene Standards immer wieder prüfen“

Zahlreiche haupt- und ehrenamtlich betreute Bibliotheken in Südtirol durchlaufen Jahr für Jahr ein Audit, in dessen Rahmen der Qualitätsstandard erhoben wird. Für das bestandene Auditverfahren erhalten sie ein Qualitätszertifikat. Die Standards dafür werden vom Amt für Bibliotheken und Lesen der deutschen Landeskulturabteilung gemeinsam mit dem Bibliotheksverband Südtirol und den Bibliotheken festgelegt.Im Abstand von drei Jahren unterzieht sich auch das Landesamt für Bibliotheken und Lesen selbst einem Auditverfahren. Ziel dieses Verfahrens ist es, Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen und einen Blick von außen zu geben. Dadurch bekommt das Amt vermittelt, wo es steht, welche Bereiche ausgebaut und welche Dienstleistungen verbessert werden können. Im Rahmen dieser Qualitätsprüfung werden alle Arbeitsabläufe durchleuchtet und im Feedbackgespräch kritisch hinterfragt. Somit stellt das Audit einen wichtigen Baustein in der internen Weiterentwicklung dar.„Gelebte Qualität heißt, die eigenen Standards und Verfahren immer wieder zu überprüfen und an neue Bedingungen, Erkenntnisse und Erfahrungen anzupassen“, unterstreicht der Direktor der Abteilung Kultur, Volker Klotz. Dies sei auch kürzlich wieder durch ein Audit erfolgt, welches das Amt für Bibliotheken und Lesen erfolgreich bestanden habe. „Als Direktor der Landesabteilung Kultur freue ich mich darüber, dass nicht nur Bibliotheken sich solchen Zertifizierungsverfahren unterziehen, sondern das Fachamt selbst“, betont der Abteilungsdirektor.Die Direktorin im Amt für Bibliotheken und Lesen, Marion Gamper, drückt ihre Zufriedenheit über das kürzlich abgeschlossene Auditverfahren aus: „Das Amt für Bibliotheken und Lesen ist Teil der Südtiroler Bibliothekenlandschaft. Daher ist es uns wichtig, das Auditverfahren, das für die Bibliotheken gilt, auch selbst zu durchlaufen. Die Inputs und Anregungen, die sich aus einem derartigen Verfahren ergeben, sind für uns besonders wertvoll und motivierend.“Durchgeführt wurde das Audit von den ausgebildeten Auditorinnen Jana Wagner und Sabine Ralser.