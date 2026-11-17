Die Beratungen betrafen zentrale Fragen des Feuerwehrwesens und des Zivilschutzes im Zuständigkeitsbereich von Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher. Besprochen wurden unter anderem die rechtliche Absicherung der Freiwilligen, die gesundheitliche Eignung für den Dienst und die Notfallplanung für den Brennerbasistunnel.<BR \/><BR \/>Beim Rechtsschutz für die Freiwilligen des Zivilschutzes und bei der Absicherung des Fahrzeugfuhrparks werden derzeit mögliche Lösungen geprüft. Ziel ist es, eine geeignete Absicherung für den ehrenamtlichen Einsatz zu schaffen und dabei die Anforderungen des Dienstes zu berücksichtigen. Die weiteren Schritte sollen mit den zuständigen Stellen abgestimmt werden. Im Vordergrund stehen Regelungen, die den Freiwilligen verlässliche Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit bieten.<BR \/><BR \/>Ein weiteres Thema waren die ärztlichen Eignungsuntersuchungen für den freiwilligen Zivilschutzdienst. Dabei geht es darum, die gesundheitlichen Voraussetzungen für den Einsatz sicherzustellen und zugleich die Abläufe möglichst einfach und praktikabel zu gestalten. Der Beirat befasste sich in diesem Zusammenhang auch mit Möglichkeiten zur Einbindung des Gesundheitswesens. Diese sollen im weiteren Austausch mit den zuständigen Stellen erörtert werden.<BR \/><BR \/>Besprochen wurde zudem der Stand der Notfallplanung für den Brennerbasistunnel. Im Mittelpunkt standen die Vorbereitung auf mögliche Einsätze und das Zusammenwirken der beteiligten Organisationen. Dabei kommt der Abstimmung zwischen den zuständigen Partnern eine wichtige Rolle zu. Die Planungen sollen im gemeinsamen Austausch weiter vertieft werden, um die Vorbereitung auf mögliche Notfälle voranzubringen.<BR \/><BR \/>Weitere Beratungen betrafen Fragen zur Ausstellung der Führerscheine sowie mögliche organisatorische Regelungen zur Unterstützung der Feuerwehren auf Gemeindeebene. Auch hierbei standen praktikable Abläufe und geeignete Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der Freiwilligen im Vordergrund.<BR \/><BR \/>Die behandelten Themen werden in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Stellen weiterbearbeitet. Gemeinsames Ziel ist es, die Voraussetzungen für den ehrenamtlichen Einsatz weiterzuentwickeln und die Freiwilligen bei ihren vielfältigen Aufgaben zu unterstützen.