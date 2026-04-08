„Job Speed Datings sind inzwischen ein fester Termin an italienischen Schulen. Der Austausch zwischen Schule und Wirtschaft muss offen und regelmäßig bleiben, damit er konkrete Ergebnisse bringt“, betonte Landesrat Marco Galateo zu Beginn der Veranstaltung, an der auch Schuldirektor Franco Ramaroli und der Direktor der italienischsprachigen Berufsbildung Giuseppe Delpero sowie Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta teil.<BR \/><BR \/> „Schülerinnen und Schüler beim Übergang von der Schule ins Erwachsenenleben zu begleiten, bedeutet, ihnen Orientierung zu geben und soziale Kompetenzen zu entwickeln, die für ihre Zukunft entscheidend sind“, sagte Gullotta. <BR \/><BR \/>Nach dem offiziellen Teil wechselten die Schülerinnen und Schüler in die Bereiche vor den Werkstätten, wo Stationen für kurze Einzelgespräche eingerichtet waren. Parallel dazu gab es Infostände von Unternehmen und Verbänden. Diese boten Einblicke in verschiedene Berufe, Ausbildungswege und Beschäftigungsmöglichkeiten.<BR \/><BR \/>Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit dem Personalvermittlungsunternehmen Manpower organisiert. Sie zeigte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt, um junge Menschen bei ihrer beruflichen Orientierung zu unterstützen.