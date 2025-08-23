Das Warten auf das neue Landesbibliothekszentrum geht weiter: Statt Ende des Monats rollen die Bagger nun frühestens im Herbst an. Grund sind Projektanpassungen. Auch der neue Verkehrsplan rund um die Freiheitsstraße verzögert sich somit.<BR \/><BR \/><BR \/>Nach dem jahrzehntelangen Warten auf den Bau des neuen Landesbibliothekenzentrums in der Bozner Longonstraße an der Freiheitsstraße hatten im Mai endlich die ersten Vorbereitungsarbeiten begonnen. Zuerst wurde die Fassade der ehemaligen Pascoli-Oberschule, die im Zuge des Neubaus erhalten bleiben wird, von Technikern überprüft, anschließend auch weitere Teile des Geländes, um im Juli mit den Bauarbeiten, also mit dem Abriss eines Großteils des Gebäudes und den Aushubarbeiten, starten zu können. Dieser Termin wurde schließlich auf Ende August verschoben, der nun aber ebenfalls hinfällig ist. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203777_image" \/><\/div>\r\n„Wenn alles gut läuft, können die Arbeiten im Herbst starten“, sagt Landesrat Christian Bianchi. „Wir sind etwas in Verzug, weil wir das finale Projekt noch einmal abändern mussten“, so Bianchi. Ein Beschluss, der kürzlich von der Landesregierung genehmigt worden sei, sehe einige wichtige Änderungen vor. <BR \/><BR \/><BR \/>„Das gesamte zweistöckige Untergeschoss muss beispielsweise als sogenannte 'weiße Wanne' ausgeführt werden, da es in der Zone große Probleme mit dem Grundwasser gibt.“ Da auch das Zentrum für Autonomie und Minderheiten künftig Platz im Gebäude finden wird, „mussten wir das Projekt überarbeiten, um die Raumaufteilung zu überdenken.<BR \/><BR \/> So wird mit dem überarbeiteten Projekt auch das Dach des Landesbibliothekenzentrums nutzbar sein, was bisher nicht vorgesehen war“, unterstreicht der Landesrat, der von einer Verzögerung von 60 Tagen spricht. Er gehe davon aus, „dass die Bauarbeiten im November beginnen“, so der Landesrat.<BR \/><h3>\r\nBaustart während Schuljahr<\/h3><BR \/>Mit dem verzögerten Baubeginn, der nun nicht wie geplant vor dem Beginn des Schuljahres startet, wird auch der Verkehrsplan für die Großbaustelle in der Zone rund um die Freiheitsstraße erst in einigen Monaten in Kraft treten. <BR \/><BR \/>Der Gemeinderat hatte die Änderungen bereits im April genehmigt. Vorgesehen ist, dass die Freiheitsstraße von der Kreuzung mit der Italienallee bis zum Kreisverkehr vor dem Siegesdenkmal verkehrsberuhigt wird. <BR \/><BR \/>Nur Busse und Lkw zu und von den Baustellen dürfen passieren. Am Mazziniplatz soll ein Kreisverkehr errichtet, der Fahrzeugverkehr dafür über Nebenstraßen umgeleitet werden. <BR \/><h3>\r\nKommt auch Baustelle für Tiefgarage am Siegesplatz?<\/h3><BR \/>Noch unklar ist aber, ob schon im Frühjahr 2026 mit der Tiefgarage am Siegesplatz eine zweite Großbaustelle in unmittelbarer Nähe starten wird. Ende August sollten die Bozner Gemeindeämter die Überprüfung der beiden Angebote der im Juli abgeschlossenen Ausschreibung für die Tiefgarage abgeschlossen haben. Dann wird einerseits feststehen, ob es ein Siegerprojekt gibt und wann die Arbeiten beginnen. Möglich ist aber auch ein Rekurs, der das zweite Großprojekt weiter verzögern würde.<BR \/><BR \/><BR \/>Im Landesbibliothekenzentrum werden die deutsche Landesbibliothek Teßmann, deren italienisches Pendant, die Bozner Stadtbibliothek, sowie die Mediendienste des Landes Platz finden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 103 Millionen Euro. Geplantes Bauende ist das Jahr 2028.