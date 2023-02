Landesfeuerwehrschule: Bereits 100.000 Wehrleute ausgebildet

Wie wichtig die Arbeit von Südtirols Feuerwehrleuten ist, zeigen die unzähligen Einsätze, die sie rund ums Jahr täglich absolvieren. Um gegen alle Gefahren – egal ob bei Bränden, Murenabgängen oder Verkehrsunfällen – gewappnet zu sein und in ganz unterschiedlichen Situationen richtig zu reagieren, ist eine umfassende Ausbildung wichtig.Die Landesfeuerwehrschule Südtirol bietet mittlerweile rund 50 verschiedene Lehrgänge für Feuerwehrleute an und jährlich drücken durchschnittlich über 3000 Feuerwehrleute die Schulbank in Vilipian. In dieser Woche gibt es dort ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern: Seit der Gründung im Jahre 1966 wurden nun bereits über 100.000 Feuerwehrleute ausgebildet.Felix Ladurner, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Zenoberg, war beim Grundlehrgang technischer Einsatz in dieser Woche der 100.000-ste Teilnehmer bei einem Feuerwehrlehrgang. Landesfeuerwehrpräsident Wolfram Gapp und Schulleiter Dr.-Ing. Christoph Oberhollenzer gratulierten herzlich und überreichten ihm ein Geschenk.Ihr Dank geht auch an alle Lehrgangsteilnehmer für die Bereitschaft sich in ihrer Freizeit an der Landesfeuerwehrschule fortzubilden.