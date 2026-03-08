<BR \/><BR \/>„Sie vereinen Familie, Beruf und Feuerwehr – oft im Hintergrund, oft selbstverständlich, aber immer mit großer Leidenschaft. Unsere Feuerwehrfrauen sind ein unverzichtbarer Teil der Feuerwehrgemeinschaft und zeigen jeden Tag, dass Kameradschaft, Einsatzbereitschaft und Verantwortung keine Frage des Geschlechts sind“, heißt es von Seiten des Landefeuerwehrverbandes. <BR \/><BR \/>„ Ein herzliches Dankeschön auch allen Frauen in den Familien der Feuerwehrleute, die den Dienst mittragen, unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag für unsere Feuerwehren leisten“, so der Verband abschließend.