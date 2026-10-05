Im Verlauf des Gesprächs wurde eine enge Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten im Netz bekräftigt. Heute würden Straftaten, so Federici, zunehmend auf digitalem Weg und mit digitalen Instrumenten begangen. Ein besonders aktuelles Thema und unverzichtbar für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit sei die Prävention. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die in der digitalen Ära aufgewachsen sind, müsse der Schwerpunkt auf Bildung und Sensibilisierung gelegt werden.<BR \/><BR \/>Der Vizequestor berichtete Kompatscher von den derzeit auf gesamtstaatlicher Ebene laufenden Initiativen im Bereich der Cybersicherheit. Im Rahmen einer landesweiten Aktionswoche werden Schülerinnen und Schüler in Südtirol insbesondere über das Phänomen der Deepfakes aufgeklärt. Diese Straftat komme immer häufiger vor und werde oft unterschätzt. Junge Menschen verfügten über große technische Kompetenzen, betonte Federici. Ziel müsse es jedoch sein, diese Fähigkeiten mit einem ebenso ausgeprägten Bewusstsein für die verantwortungsvolle Nutzung der digitalen Instrumente zu verbinden.<BR \/><BR \/>Der Landeshauptmann teilte die Ansicht, dass Verbote weder zur Lösung noch zur Vorbeugung von Problemen der richtige Weg seien, und unterstrich die Bedeutung der digitalen Kompetenz und Bildung. Diese stelle angesichts der heutigen Rahmenbedingungen eine große Herausforderung für die jungen Generationen dar.<BR \/><BR \/>Raffaele Federici, 42 Jahre alt, stammt aus Benevento. Vor seiner Ernennung leitete er das Kommissariat für öffentliche Sicherheit in Riva del Garda sowie das Operative Autobahnzentrum von Trient.