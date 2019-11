Landeshauptmann Kompatscher: „Bleibt besonnen!“

Aufgrund der anhaltenden Niederschläge bleibt die Lage im gesamten Land angespannt. Ein Bild von der Lage hat sich Landeshauptmann Arno Kompatscher am Freitagnachmittag verschafft, unter anderem bei einem Lokalaugenschein im Pustertal mit den Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck, Percha und St. Lorenzen sowie der Bezirksleitstelle Pustertal.





Der Landeshauptmann ruft die Bürgerinnen und Bürger zur Besonnenheit auf: „Nehmen Sie die Lage ernst, befolgen Sie die Hinweise der Einsatzkräfte, versuchen sie Mobilität außerhalb des Hauses auf das nötige Minimum zu reduzieren!“ Dazu gehöre auch, den Stromverbrauch zu drosseln. All dies diene nicht nur dem eigenen Schutz: „Es ist auch wichtig, um die Arbeit der Einsatzkräfte zu unterstützen und zu erleichtern. Es ist also ein Akt der Solidarität für alle“, sagte Kompatscher.Vor der Leistung der Einsatzkräfte zieht der Landeshauptmann den Hut: „Es ist beeindruckend, was der gesamte Bevölkerungsschutz in Südtirol zu leisten vermag. Hauptamt und Ehrenamt greifen dabei reibungslos ineinander. Dabei gilt der besondere Dank allen ehrenamtlichen Helfern gilt: Die vielen Stunden, die sie im Dienst der Öffentlichkeit leisten, sind unbezahlbar.“

lpa